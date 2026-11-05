Итальянский шеф-повар отказался добавлять ананас в пиццу и был уволен

Итальянского шеф-повара Давида Тамбуреллу уволили после отказа добавить ананас в пиццу. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Давид Тамбурелла был уволен из ресторана La Costa в Квинсленде, Австралия, через две недели после того, как его вызвали к начальнику Эллиоту Ингрэму "для обсуждения проблем с производительностью". Одной из претензий стал отказ итальянского шеф-повара класть ананас на пиццу. По словам сотрудника, фрукт в пицце был бы "оскорблением его культуры".

"К нам приехали гости на большое мероприятие, они потратили более $15 тысяч. Тот, кто покрывал все расходы, сказал: "Слушай, мне нужно купить пиццу с ветчиной и ананасами", - рассказал Ингрэм.

Тамбурелла заявлял, что Ингрэм нарушил закон о справедливом труде. По мнению шеф-повара, увольнение отчасти было вызвано производственной травмой - он сломал правую кисть в двух местах, ударившись о металлический поручень.

Ресторан La Costa закрылся в июле, когда истек срок аренды. При этом Ингрэм сослался на высокие расходы на ведение бизнеса. Тамбурелла сейчас работает в другом итальянском ресторане.