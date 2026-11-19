Супы быстрого приготовления не стоит включать в регулярный рацион. Об этом в беседе с UfaTime.ru рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева, передает Day.Az.

Специалист вообще не рекомендует употреблять такие продукты. В них много соли, что приводит к отекам и нагрузке на сердце, а также усилителей вкуса. Человеку может казаться, что он ест что-то полезное, но по факту это пустые калории, из-за которых легко переесть. Трансжиры создают нагрузку на поджелудочную железу и печень, а отсутствие овощей и мяса ведет к запорам, изжоге и другим проблемам с пищеварением.

Если очень хочется, врач допускает употребление такого супа не чаще одного раза в месяц - при условии, что нет хронического панкреатита, холецистита и других противопоказаний. Снизить вред можно, если добавить в блюдо овощи и зелень, а пакетик с приправами выбросить.

Добавим, в 2017 году ученые проанализировали состав супов и лапши быстрого приготовления из 10 стран и обнаружили, что содержание соли в них очень высокое. В среднем один пакет обеспечивает от 35% до 95% суточной нормы, рекомендованной ВОЗ. В некоторых странах, например в Китае, средний уровень натрия достигал почти 2000 мг на 100 г продукта. Авторы подчёркивают, что такая нагрузка солью напрямую связана с риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.