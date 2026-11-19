Рыба, овощи, яйца, орехи и чай могут быть связаны с более медленным ухудшением памяти и других когнитивных способностей после инсульта. К такому выводу пришли ученые из Университета китайской медицины провинции Хубэй.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Специалисты проанализировали данные 452 пожилых людей, перенесших инсульт. Они оценили, как часто участники употребляли 13 видов продуктов до и после заболевания, а также проследили за изменениями их когнитивных функций с помощью специальных тестов.

Выяснилось, что у людей, которые еще до инсульта чаще ели овощи, рыбу, яйца и орехи, а также пили чай, когнитивные способности впоследствии ухудшались медленнее. Похожая связь наблюдалась у участников, которые после инсульта стали чаще употреблять овощи, рыбу, яйца, чай и чеснок.

Напротив, сокращение количества овощей, рыбы и чая в рационе после инсульта сопровождалось более быстрым снижением когнитивных показателей. Особенно выраженная связь с замедлением ухудшения наблюдалась при увеличении потребления рыбы и яиц.

Возможную пользу этих продуктов связывают с содержащимися в них биологически активными веществами. Например, рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу нервных клеток и участвуют в регуляции воспаления.

Яйца содержат холин - вещество, необходимое для выработки ацетилхолина, нейромедиатора, участвующего в процессах памяти. Орехи богаты витамином Е и ненасыщенными жирными кислотами, а овощи и чай - полифенолами и другими антиоксидантами, которые могут защищать клетки от окислительного стресса.

Авторы предполагают, что разнообразное питание может быть важной частью поддержания когнитивного здоровья после инсульта. Однако исследование выявило статистические связи и не доказывает, что именно эти продукты защищают память. На результаты могли влиять и другие особенности образа жизни и здоровья участников.