iOS 13 получит множество новых функций для iPad

По последним слухам, в iOS 2019 года появится масса нововведений для фирменных планшетов Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, блогер Марк Гурман сообщил о том, что iOS 13 с кодовым названием Yukon будет ориентирована на iPad. По его словам, планшет получит несколько функций, которые до сих пор были только в macOS.

Значительно обновится приложение "Файлы", которое, скорее всего, будет еще больше похоже на Finder. Также появятся вкладки в различных приложениях, таких как Pages, Keynote и многих других. Наконец-то у пользователей появится возможность запускать одно и то же приложение в режиме Split View.

Ранее из неназванных источников стало известно, что iOS 13 станет крупным обновлением, в котором будет полностью изменен интерфейс операционной системы. Причем, как для iPad, так и для iPhone. Также большие изменения коснутся приложения "Фото".

Часть этих нововведений, включая проект Marzipan, изначально были запланированы на 2018 год, но в связи с большим количеством ошибок в программном обеспечении компании, инженеры Apple решили сконцентрироваться на исправлении ошибок и посвятить iOS 12 и macOS 10.14 именно оптимизации.

О том, правда это или нет, пользователи узнают уже 4 июня на конференции для разработчиков WWDC 2018. Помимо новых систем для компьютеров, смартфонов и планшетов, Apple также покажет обновленные tvOS и watchOS.

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