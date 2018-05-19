Свершилось: теперь игры из Steam можно запустить на смартфоне

В начале мая 2018 года Valve объявила, что на iOS и Android появится сервис Steam Link. Кажется, это произойдет совсем скоро, так как бета-версия приложения уже доступна на Android, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Steam Link позволит владельцам смартфонов запускать любимые игры из библиотеки Steam прямо на своих мобильных устройствах. Они будут включаться на PC и транслироваться на экран телефона.

Уже сейчас каждый желающий может бесплатно скачать приложение из Google Play и опробовать новый сервис. Но есть некоторые условия:

Компьютер с установленным приложением Steam должен быть подсоединен к роутеру через кабель Ethernet. Смартфон со Steam Link необходимо подключить к сети Wi-Fi 5 ГГц.

Также пользователь может играть на приставке Android TV. Для этого и приставка, и компьютер должны быть подключены через Ethernet к одному роутеру.

Кроме того, для игры будет необходим Bluetooth-контроллер, например, Xbox One или Steam Controller. Поддержка других джойстиков должна появиться со временем, но Valve еще не сказала, каких именно.

В стандартном режиме трансляция должна работать со скоростью 60 кадров в секунду и разрешением 1080p. Но Valve сообщает, что некоторые игры будут поддерживать качество 4K и скорость 60 кадров в секунду.