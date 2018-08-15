Xiaomi представили дешевого "убийцу" iPad - ВИДЕО
Представленный Xiaomi Mi Pad 4 Plus является крупным вариантом представленного в конце июня планшета Xiaomi Mi Pad 4 и выступает прямым конкурентом планшетам Apple iPad. Более того, планшет даже внешне напоминает iPad, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Xiaomi Mi Pad 4 Plus получил экран диагональю 10,1" с разрешением 1920х1200 пикселей. Соотношение сторон составляет 16:10, а уровень контрастности - 1000:1. Его размеры - 245,6х149,8х7,99, а масса - 485 г. Для сравнения, у меньшей модели эти параметры равны 200,4х132,6х7 мм и 343 г.
В остальном никаких отличий нет, внутри используются все те же комплектующие, что у меньшей модели: процессор Qualcomm Snapdragon 660, две фотокамеры с разрешением 13 МП и 5 МП. В конфигурации есть порт USB-C, двухдиапазонный модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0, разъем 3,5 мм, в версии с модемом LTE есть приемник GPS.
За базовую версию Xiaomi Mi Pad 4 Plus с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти производитель просит $275, а вариант c 128 ГБ - $305.
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