Как изменить подпись в приложении «Почта» на iOS

Многие владельцы iPhone пользуются стандартным почтовым клиентом. По умолчанию в нем используется подпись "Отправлено с iPhone", но ее можно изменить. В этой инструкции Day.Az со ссылкой на macdigger.ru расскажет, как это сделать.

Настройки "Почты" позволяют менять подпись и выбирать разные подписи для каждой учетной записи. Это полезно, когда в почтовом клиенте используется несколько аккаунтов.

Как изменить подписи в приложении "Почта" на iPhone и iPad:

- Открыть "Настройки" → "Почта".

- Перейти в раздел "Подпись".

- В окне ввода нужно написать свой текст вместо стандартного "Отправлено с iPhone" (он может быть одинаков для всех учетных записей или индивидуальный для каждого аккаунта).

Подписи не синхронизируются между устройствами, поэтому если надо изменить подпись на другом iPhone или iPad, придется повторить эту процедуру.

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