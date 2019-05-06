В последнем обновлении WhatsApp появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Как передает Day.Az со ссылкой на zPravda, функцию можно активировать в меню приложения. Для этого необходимо зайти в "Настройки - Учетные записи - Конфиденциальность".

Каждый пользователь сможет выбрать из нескольких вариантов ограничения добавления в группы. На выбор предлагается три варианта - "Все", "Мои контакты" и "Никто". На сегодняшний день новая возможность уже доступна некоторым пользователям. В течение нескольких недель она будет доступна всем, пишет The Next Web.