/hitech/1117436.html WhatsApp ввел новую полезную функцию
WhatsApp ввел новую полезную функцию
В последнем обновлении WhatsApp появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Как передает Day.Az со ссылкой на zPravda, функцию можно активировать в меню приложения. Для этого необходимо зайти в "Настройки - Учетные записи - Конфиденциальность".
Каждый пользователь сможет выбрать из нескольких вариантов ограничения добавления в группы. На выбор предлагается три варианта - "Все", "Мои контакты" и "Никто". На сегодняшний день новая возможность уже доступна некоторым пользователям. В течение нескольких недель она будет доступна всем, пишет The Next Web.
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