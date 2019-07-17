Компания Apple показала, как будут выглядеть некоторые новые эмодзи из очередного крупного обновления операционной системы iOS, запланированного к выходу на осень. Дизайн символов был раскрыт сегодня - в Международный день эмодзи, ежегодно отмечаемый 17 июля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Коллекция значков iOS 13 пополнится символами из таких категорий, как еда (вафли, фалафель, масло, чеснок), животные (ленивец, фламинго, орангутанг, скунс), предметы одежды (жилетка рабочего, купальный костюм, сари - женский индийский наряд), виды досуга (парашют, банджо, воздушный змей, йо-йо) и смайлики (в том числе с изображением зевающего лица).

Людей с ограниченными возможностями представят собака-поводырь, ухо со слуховым аппаратом, люди в инвалидных колясках, протез руки и ноги. Эмодзи "держащиеся за руки", обычно используемое для обозначения пар и отношений, "теперь можно сделать более персонализированным, выбирая пол и оттенки кожи человечков", сказали в Apple. В iOS 13 будет доступно более 75 комбинаций для пар.

Всего компания добавит поддержку 59 эмодзи, которые созданы на основе утвержденных символов в Unicode 12.0. Некоммерческая организация Unicode Consortium только утверждает таблицу значков, а то, как они будут нарисованы, решают разработчики операционных систем. Так, те же эмодзи в Android или Windows могут выглядеть немного по-другому.

Релиз iOS 13 намечен на сентябрь-октябрь. Установить обновление можно будет на iPhone 6s (включая iPhone SE) и более поздние модели. Апдейт привнесет темную тему оформления в интерфейсе ОС и штатных приложениях Apple, собственную систему авторизации на сторонних сайтах "Войти с Apple", безотрывный ввод текста с клавиатуры, новые инструменты редактирования фото и видео, а также даст больше контроля над эффектами при портретной съемке.

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