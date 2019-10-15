https://news.day.az/hitech/1165848.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в России, Швеции, Дании и США. Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой в социальную сеть своих постов (75%), у 17% возникают трудности со входом, 7% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.
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