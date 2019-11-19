Неизвестные злоумышленники взломали тысячи учетных записей пользователей стримингового сервиса Disney+ и выставили их на продажу на Reddit и других форумах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Служба потокового видео Disney+ была запущена 12 ноября нынешнего года и только за сутки успела собрать около 10 млн клиентов. Запуск Disney+ пострадал от технических проблем из-за большого количества пользователей, однако это была не единственная проблема.

Причиной стало то, что хакеры массово взламывали аккаунты и сливали их в общий доступ сети, сообщает Business Insider. Некоторые подписчики писали в Twitter, что их учетные записи заблокировали, а также о том, что у Disney проблемы с безопасностью аккаунтов.

Reddit и другие онлайн-форумы были заполнены записями от хакеров, которые бесплатно раздавали данные учетных записей Disney + или продавали их. Некоторые из них были выставлены на продажу через несколько часов после запуска потокового сервиса.

Преступники продавали учетные записи по цене от $3 до $11, тогда как ежемесячная подписка на стриминговый сервис стоит около $7. Как отмечает издание ZDNet, некоторые злоумышленники бесплатно предлагали доступ к аккаунтам для совместного обмена и использования сообществом.

Напомним, сервис компании уже привлек 10 млн пользователей новыми сериалами, такими как "Звездные войны", "Мандалорец", и старыми фаворитами - фильмами студии Pixar. Для сравнения, у Netflix более 150 миллионов подписчиков, в то время как у Hulu - 28 миллионов.

Высокие показатели, добавившие $18 млрд к рыночной капитализации Walt Disney, продвигают компанию в лидеры рынка стримингового видео. Платформа Disney+ стартовала с большой коллекцией из примерно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов. Анонс сервиса был сделан еще в апреле, равно как и цена подписки на уровне $6,99 в месяц, что вдвое дешевле, чем у конкурирующей Netflix.

В течение первой недели будет действовать бесплатный пробный период. Контент можно скачивать и просматривать оффлайн. Кроме того, за $12,99 в месяц - стоимость стандартного плана Netflix в США - Disney предлагает пакетную подписку на Disney+, ESPN+ и Hulu. Также в Индии Disney предлагает стриминговый сервис Hotstar, который в будущем должен распространиться на другие регионы Азии.

Что касается списка совместимых устройств, то с первого дня Disney+ можно включить и смотреть на следующих платформах: Amazon FireTV и FireOS, Apple iOS, Android/Chromecast, Roku, Xbox One, PS4, LG webOS и Samsung Tizen OS. Компания также сообщила, что в будущем не планируется выпускать данные об абонентах Disney+ за пределами ежеквартальных отчетов The Walt Disney Company.

Disney+ является сервисом для потокового просмотра фильмов и шоу от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и других. По данным сервиса Apptopia, мобильные приложения Disney+ для платформ Android и iOS загрузило более 3,2 млн пользователей и вышли на первые места в цифровых магазинах приложений. Подобных результатов удалось достичь с учетом того, что сервис пока заработал только в трех странах мира - США, Канаде и Нидерландах.

Всего за один день пользователи потратили 1,3 млн часов на просмотр контента Disney, заявили в Apptopia, больше, чем на Prime Video Amazon.com Inc, но меньше чем 6 млн часов на Netflix.

"Успех Disney должен заставить замолчать тех скептиков, что высказывали сомнения по поводу участия компании в стриминговой инициативе, - сказала Джита Ранганатан, медиааналитик Bloomberg Intelligence. - Потребовалось около четырех лет, чтобы HBO достигла примерно 10 млн подписчиков".

При таком интенсивном темпе внедрения Disney может достичь своей цели - от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру всего за несколько месяцев, если не недель, и, конечно, задолго до первоначальной цели компании на 2024 г., по словам аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса. Это, конечно, плохая новость для таких традиционных потоковых платформ, как Netflix, у которых конкурирующие сервисы Disney и Apple увели порядка 10% аудитории.

