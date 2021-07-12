В Норвегии принят закон, обязывающий маркировать ретушированные фотографии в социальных сетях

Парламент Норвегии большинством голосов принял новый закон, который потребует от создателей контента раскрывать информацию о том, отретушировали ли они публикуемые фотографии. Уточним, что закон будет применяться к рекламодателям и известным лицам, поскольку он призван бороться с "давлением тела в обществе". Для вступления в силу его должен подписать король, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Группы по защите интересов молодежи и министерство по делам детей и семьи Норвегии уже много лет призывают к более строгим мерам в отношении редактирования изображений ввиду растущей неудовлетворенности детей и подростков тем, что их внешность не соответствует навязываемым идеалам. Эта неудовлетворенность приводит к низкой самооценке и психическим нарушениям.

В обосновании закона говорится, что около 70 000 детей и молодых людей имеют проблемы с психическим здоровьем, требующие лечения. Для страны с населением менее 5,4 млн это значительное количество людей. Там также сказано, что проблемы с психическим здоровьем особенно распространены среди девочек, и анорексия является третьей по частоте причиной смерти в этой категории.

В законопроекте сказано, что молодые люди подвергаются огромному давлению, среди прочего, через рекламу и социальные сети, где демонстрируются изображения моделей, подвергнутые цифровой ретуши. Они формируют у молодых людей идеал красоты, который в принципе невозможно достичь.

Предложенный закон представляет собой поправку к норвежскому закону о маркетинге 2009 года. Он потребует, чтобы рекламные и спонсируемые сообщения, в которых форма, размер или кожа тела были изменены с помощью манипуляций с фотографией, включая фильтры или ретуширование, имели специальную отметку, разработанную министерством по делам детей и семьи Норвегии. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом, а в некоторых случаях - тюремным заключением.

Примеры манипуляций, которые требуется отмечать, включают: увеличенные губы, преувеличенные мышцы и суженую талию.

Хотя закон в первую очередь касается рекламодателей, он также применяется к влиятельным лицам в социальных сетях, знаменитостям и другим пользователям, которые получают любую компенсацию или выгоду, связанные с конкретным постом в Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и Twitter.