Назван способ продлить жизнь аккумулятора смартфона

Аккумулятор смартфона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, заряд лучше поддерживать на уровне 30-85 процентов, тогда он будет служить дольше. Об этом сообщил начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, этот режим дает минимальный износ элемента питания. Эксперт посоветовал не разряжать аккумулятор менее, чем на 30 процентов, поскольку "длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс", а также заряжать устройство регулярно, не дожидаясь его разрядки: "чем больше перерывы, тем выше скорость износа".

Кроме того, не рекомендуется долго держать смартфон подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки. "Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно", - пояснил Верещагин.

Эксперт добавил, что Li-ion аккумуляторы более устойчивы к нагреву, при этом "не любят даже начальных минусовых температур". Сочетание минусовой температуры воздуха и низкого или, еще хуже, нулевого, заряда считаются самыми опасными условиями для долговечности аккумулятора.