У Tesla идут переговоры с тремя индийскими поставщиками автокомпонентов
Компания Илона Маска Tesla Inc в настоящий момент ведет переговоры не менее чем с тремя индийскими поставщиками автокомпонентов. Об этом сообщает издание Business Standard.
Популярный производитель электрокаров, по предварительным данным, планирует выйти на рынок Индии.
Сейчас организация ведет поиски критически важных электрических, электронных и механических компонентов. Информацию подтверждают люди, знающие о переговорах и планах.
Речь также идет о деталях приборных панелей, ветровых стекол, дифференциальных тормозов и ряда других запчастей для Tesla.
Среди уже поставляющих детали фигурируют Sona Comstar Ltd., Sandhar Technologies Ltd. и Bharat Forge Ltd.
При этом в Tesla пока не отреагировали на эту информацию и не подтвердили планы на индийский рынок.
Как заявлял генеральный директор Илон Маск, завод Tesla по производству автомобилей в Индии "вполне вероятен".
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