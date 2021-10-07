Microsoft опубликовала инструкцию по установке Windows 11 в обход своих запретов

Microsoft опубликовала в официальном блоге инструкцию по установке Windows 11 в обход собственных запретов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, даже если компьютер не соответствует минимальным требованиям и не имеет модуль TPM 2.0, новую ОС все равно можно установить. Для этого пользователю необходимо иметь ПК с TPM 1.2 и изменить параметры системного реестра.

Чтобы это сделать, надо открыть окно "Выполнить" с помощью нажатия клавиш Win и R и ввести там запрос regedit. Затем пользователю будет необходимо открыть папку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup и создать файл с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU типа REG_DWORD. В значении нужно прописать 1.

При этом Microsoft предупреждает, что неверные изменения параметров могут привести к сбою в системе, который можно будет устранить лишь переустановкой операционной системы.