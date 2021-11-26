Фрагмент ракеты Илона Маска пролетел в 5 км от МКС

Фрагмент ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX пролетел в 5 км от Международной космической станции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07.18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км. Помех для полета станции нет", - сообщили в пресс-службе.