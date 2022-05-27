Китайские инженеры создали самого маленького шагающего робота

Группа инженеров из Китая и США построила самого маленького в мире шагающего робота с дистанционным управлением, размер которого составляет всего полмиллиметра. По своему внешнему виду он напоминает краба. Статья об этом опубликована в журнале Science Robotics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие крошечные роботы имеют целый ряд потенциальных применений, начиная от помощи в хирургических операциях с очисткой закупоренных артерий, остановкой внутренних кровотечений, удалением раковых опухолей - до ремонта оборудования в труднодоступных местах, и чем меньше они станут, тем в большем количестве сценариев их можно использовать. Хотя этот конкретный робот пока еще не готов заняться ремонтом, методы, на основе которых он разработан, могут послужить в будущем для создания крошечных роботов практически любой необходимой конфигурации. "Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения, робот может передвигаться со средней скоростью, равной половине длины его тела в секунду", - говорит инженер-механик Хуан Юнган из Северо-Западного университета в Иллинойсе.

Технология, на которой основан робот, была разработана восемь лет назад: отдельные части робота крепятся на упругой подложке с памятью формы, принимающей одно из двух положений в зависимости от степени нагрева. Лазеры, выступающие здесь в качестве "пульта дистанционного управления", последовательно нагревают определенные части робота, и эти части принимают нужную форму и толкают краба вперед. При этом нет необходимости в дополнительном источнике питания или двигателях, а тонкий прозрачный слой обеспечивает возвращение компонентов своей первоначальной формы при охлаждении чрезвычайно быстро ввиду крошечных размеров устройства. Направляя лазеры на разные участки робокраба, исследователи могут устанавливать то или иное направление движения, а регулируя частоту лазерных вспышек, можно менять и скорость движения робота.