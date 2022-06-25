Стали известны новые подробности о Samsung Galaxy S23

Компания Samsung недовольна качеством съемки подэкранных камер под дисплеем, сообщает портал WCCF Tech. Южнокорейская компания не готова использовать технологию в грядущих флагманах 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samsung в 2021 году использовала подэкранную фронтальную камеру в гибком смартфоне Galaxy Z Fold4, однако по итогу компания пришла к выводу, что итоговое качество фото и видео с такого датчика неприемлемо для смартфона премиум-сегмента.

Конкуренты в лице ZTE и Xiaomi также экспериментировали и не смогли добиться улучшения качества изображения для фронтальных сенсоров, размещенных под дисплеем.

Отмечается, что массовое производство подэкранных камер для такой популярной линейки как Galaxy S может дорого обойтись Samsung. Учитывая качество съемки

таких камер и вероятное подорожание смартфона при их использовании, компания может столкнуться с недовольством со стороны клиентов Samsung.