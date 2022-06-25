Стали известны новые подробности о Samsung Galaxy S23
Компания Samsung недовольна качеством съемки подэкранных камер под дисплеем, сообщает портал WCCF Tech. Южнокорейская компания не готова использовать технологию в грядущих флагманах 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Samsung в 2021 году использовала подэкранную фронтальную камеру в гибком смартфоне Galaxy Z Fold4, однако по итогу компания пришла к выводу, что итоговое качество фото и видео с такого датчика неприемлемо для смартфона премиум-сегмента.
Конкуренты в лице ZTE и Xiaomi также экспериментировали и не смогли добиться улучшения качества изображения для фронтальных сенсоров, размещенных под дисплеем.
Отмечается, что массовое производство подэкранных камер для такой популярной линейки как Galaxy S может дорого обойтись Samsung. Учитывая качество съемки
таких камер и вероятное подорожание смартфона при их использовании, компания может столкнуться с недовольством со стороны клиентов Samsung.
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