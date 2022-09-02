Представлена новая версия USB
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Компания USB Promoter Group представила новое поколение формата USB. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты ответственной за развитие и распространение стандарта компании заявили, что USB 4 2.0 будет обеспечивать пропускную способность до 80 гигабит в секунду. Это в два раза больше, чем у текущего формата USB 4. Инженеры рассказали, что апгрейд стал возможным благодаря обновленной архитектуре физического уровня и улучшенному протоколу передачи данных.

Представители USB Promoter Group заявили, что повышенная скорость передачи данных будет поддерживаться и в кабелях USB-C, которые в данный момент рассчитаны максимум на 40 гигабит в секунду. Новый формат обладает обратной совместимостью с USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Подробности новой технологии раскроют на конференции для разработчиков USB DevDays, которая пройдет 1 и 2 ноября в Сиэтле и 15 и 16 ноября в Сеуле. Неизвестно, когда новый стандарт будет принят - в USB Promoter Group отметили, что в настоящий момент спецификации изучают разработчики гаджетов и ПО.