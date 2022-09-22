Названа странная особенность алгоритмов YouTube

Видеохостинг YouTube практически не меняет рекомендации для пользователей после того, как они нажимают кнопку дизлайка под видеороликом, а также если они просят не рекомендовать определенный тип контента. Об этом говорится в исследовании компании Mozilla Foundation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что рекомендуемые видео продолжат отображаться в любом случае. Исследователи пояснили, что алгоритмы настроены в сервисе таким образом, что практически не реагируют на подобные пожелания юзеров.

Выяснилось, что для более эффективной борьбы с контентом, который не интересует пользователя, нужно использовать другие опции - кнопку прекратить рекомендовать определенный канал или удалить отдельное видео из истории просмотра. Согласно исследованию Mozilla Foundation на основе почти полумиллиарда видеороликов, просмотренных участниками, именно эти два варианты оказали наибольшее влияние на алгоритмы.

43% неинтересного контента удалось исключить на основе отказа от канала, а 29% - при удаления ролика из истории просмотра. Для сравнения дизлайк и просьба не рекомендовать повлияли в разы меньше - лишь в 12% и 11% случаев соответственно.