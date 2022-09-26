Сколько золота можно получить из 200 смартфонов?

Пользователь китайской соцсети Weibo под ником Chef Alchemist приобрел 210 печатных плат от смартфонов, чтобы выяснить, сколько золота можно из них извлечь. Как оказалось, затраты на расходники для эксперимента значительно превышают выгоду, которую можно получить по итогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, для извлечения золота из микросхем на платах Chef Alchemist провел несколько продолжительных химических реакций. На выходе у энтузиаста получилось всего 0,41 грамма золота. Стоимость такой "горошины" из драгоценного металла равна на рынке примерно $30. При этом одна только закупка плат обошлась для Chef Alchemist в $315.

Хотя в кустарных условиях извлечение золота из микросхем совершенно невыгодно, My Drivers отмечает, что в масштабах отлаженного предприятия переработка электронного мусора может оказаться весьма прибыльным делом. Так, по подсчетам китайских журналистов, из 1 млн плат от мобильников можно получить около 16 тонн меди, 350 кг серебра, 34 кг золота и 15 кг более дорогого металла палладия.