Sony готовит компактный смартфон Xperia Ace IV

Компания Sony создает компактное смартфон, который станет преемником модели Ace III, сообщает портал Gizmochina. Устройство получит название Xperia Ace IV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон будет оснащен OLED-экраном с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 2520х1080 пикселей. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 4 Gen 1 (против Snapdragon 480 в Xperia Ace III), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч. Устройство будет поддерживать зарядку мощностью 18 Вт.

Стоимость Sony Xperia Ace IV пока не раскрывается. Известно, что выход смартфона запланирован на 2023 год.