Скоро во всех флагманских телефонах. Представлено закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2

Во многих флагманских смартфонах, выпущенных в 2021 и 2022 годах, используется закаленное стекло Gorilla Glass Victus, но уже в моделях нового поколения будет использоваться стекло Gorilla Glass Victus 2. Его сегодня представила компания Corning. Новое стекло характеризуется повышенной прочностью при падениях на твердые и шероховатые поверхности вроде бетона, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Разработчики ставили целью сделать стекло более крепким, чтобы оно "лучше выдерживало падения с высоты пояса на более грубые поверхности". Также в компании добавили, что за последние четыре года телефоны стали на 15% тяжелее и на 10% больше (тут, вероятно, имеется ввиду увеличившаяся площадь экрана), и это тоже стало одной из причин повышения прочности стекла.

"В ходе лабораторных испытаний Gorilla Glass Victus 2 выдержало падение с высоты до одного метра на поверхность, имитирующую бетон", - заявили в компании, отметив, что конкурирующие решения разбиваются, падая с вдвое меньшей высоты. В то же время, "Victus 2 выдерживает падения с высоты до двух метров на поверхность, имитирующую асфальт, и [оно] в четыре раза более стойкое к царапинам, чем конкурирующий алюмосиликат", - сообщает Corning.

Серийные устройства с Victus 2 ожидаются в ближайшие месяцы. В компании не рассказали, какие телефоны первыми получат новое стекло, но близость анонсов Victus 2 и телефонов Xiaomi 13 (их должны были представить завтра, но премьеру перенесли) позволяет думать, что флагманы китайской компании могут получить Victus 2 в числе первых.