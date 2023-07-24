Разработчики Assassin's Creed стали удалять аккаунты игроков за отсутствие активности

Пользователи Ubisoft Connect стали получать электронные письма, в которых говорится о скором удалении их аккаунтов. Единственный способ сохранить учетную запись - воспользоваться сервисом или войти в свой профиль в случае получения оповещения, заявляется на странице Ubisoft в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы не потерять свою учетную запись, пользователю достаточно перейти по ссылке в письме и нажать на кнопку "Cancel Account Closure" в течение 30 дней с момента получения уведомления. В противном случае аккаунт будет закрыт навсегда, а все приобретенные игры станут недоступны.

Ubisoft объясняет свое решение тем, что оно основано на требованиях "Общего регламента по защите данных" (GDPR), который обязывает компанию соблюдать законодательство о защите персональной информации. Компания утверждает, что закрывает только те учетные записи, которые не использовались в течение четырех лет или более.

Однако такое решение вызвало негативную реакцию среди игроков и СМИ, которые считают, что Ubisoft нарушает права потребителей и игнорирует законодательство некоторых стран мира, согласно которому цифровые покупки приравниваются к физическим и не могут быть отозваны продавцом.