Раскрыты характеристики PlayStation 5 Pro

Главной особенностью улучшенной приставки PlayStation 5 окажется новый графический процессор. Об этом сообщает издание KeyToGaming, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа выяснили, что Sony работает над выпуском обновленной консоли PS5. Девайс получит название PlayStation 5 Pro и будет иметь более высокую производительность, чем оригинальная приставка. Консоль должны представить в ноябре 2024 года.

Отличительной особенностью устройства окажется новый графический процессор - вероятно, RDNA 3.5. Для сравнения, в PS5 использовали процессор RDNA 2, который имел 18 блоков WGP, обеспечивающих графическую мощность до 10,29 терафлопса. Из раскрытого отчета о характеристиках консоли следует, что девайс также получит "некоторые архитектурные преимущества".

Кроме того, авторы выяснили, что графический процессор PS5 Pro будет иметь скорость 18 гигабит в секунду. Для сравнения, PS5 отличалась скоростью 14 гигабит в секунду. Вероятно, появится "режим производительности", который позволит запускать игры с разрешением 8K.

В материале также говорится, что PS5 Pro разрабатывают под кодовым названием Trinity, тогда как PlayStation 4 Pro имела название Neo, а PlayStation VR - Morpheus. Авторы напомнили, что Тринити, Нео и Морфеус - герои серии фильмов "Матрица".