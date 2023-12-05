Трейлер игры GTA VI набрал в интернете огромное количество просмотров

Трейлер новой компьютерной игры GTA VI после его публикации на платформе YouTube за три часа посмотрели более 23 миллионов человек.

Ролик был выпущен разработчиком игры компанией Rockstar Games, известной своими франшизами Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption.

До официального опубликования трейлера он был слит пиратами в интернет. В связи с этим Rockstar была вынуждена срочно разместить в YouTube оригинал трейлера.

Сама игра GTA VI станет доступна пользователям в 2025 году.

Ранее сообщалось, что местом действия GTA VI является город Вайс Сити. Главных героев игры зовут Люсия и Джейсон.

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