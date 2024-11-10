https://news.day.az/hitech/1705752.html

Виртуальная прогулка по марсианскому каньону - ВИДЕО

Европейское космическое агентство представило видео, составленное из тысяч снимков Mars Express, которое позволяет совершить виртуальную прогулку по каньону Морт-Валли, который, вероятно, был руслом древней реки на Марсе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.