https://news.day.az/hitech/1705752.html Виртуальная прогулка по марсианскому каньону - ВИДЕО Европейское космическое агентство представило видео, составленное из тысяч снимков Mars Express, которое позволяет совершить виртуальную прогулку по каньону Морт-Валли, который, вероятно, был руслом древней реки на Марсе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Виртуальная прогулка по марсианскому каньону - ВИДЕО
Европейское космическое агентство представило видео, составленное из тысяч снимков Mars Express, которое позволяет совершить виртуальную прогулку по каньону Морт-Валли, который, вероятно, был руслом древней реки на Марсе.
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