Google решила отказаться от SMS-кодов авторизации

Компания Google планирует отказаться от использования SMS-кодов для двухфакторной аутентификации в Gmail, сообщает Engadget. Вместо этого Google переходит на QR-коды, стремясь повысить безопасность своих пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Долгое время отправка кода подтверждения на телефон посредством SMS была стандартной опцией в Gmail. Однако, как отмечает представитель Google Росс Ричендрфер, эта система страдает от серьезных уязвимостей, связанных с повсеместным злоупотреблением SMS-сообщениями.

Новая система предполагает генерацию QR-кода, который пользователю необходимо будет отсканировать своим смартфоном. Это позволит избежать рисков, связанных с перехватом SMS-сообщений мошенниками, которые могут получить доступ к номеру телефона пользователя или использовать методы "трафик-пампинга" для получения прибыли.

Хотя использование QR-кодов по-прежнему предполагает наличие смартфона, эта технология существенно повышает безопасность по сравнению с SMS-аутентификацией. Google подчеркивает, что объем SMS-сообщений, отправляемых для верификации пользователей и предотвращения спама, делает систему SMS уязвимой для злоупотреблений.

В долгосрочной перспективе Google планирует полностью отказаться от паролей в пользу passkeys, но пока их внедрение происходит медленно. Переход на QR-коды является промежуточным этапом, направленным на повышение безопасности существующего процесса авторизации.