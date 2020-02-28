Некоторые люди рождаются с непереносимостью разных веществ. Одни не употребляют молоко, другие - мясо, а третьи - глютен. Однако существует и непереносимость алкоголя, которой страдают некоторые люди. Day.Az со ссылкой на Рамблер предлагает читателям проверить, нет ли в их похмельном синдроме "звоночков" к непереносимости спиртного.

Непереносимость может быть врожденной и приобретенной, как и обычная аллергия. Если с врожденной все понятно, то приобретенная появляется вследствие травм, заболеваний и приема лекарственных препаратов.

Покраснение лица

Покраснение кожных покровов появляется из-за недостатка фермента ALDH2. Люди с переносимостью могут заметить, что даже после глотка алкоголя, у них начинают краснеть щеки.

Если человек выпивает больше и больше, его кожные покровы по всему лицу и телу становятся другого цвета.

Учащенное сердцебиение

Частота сердечных сокращений варьируется в норме от 60 до 80. При употреблении алкоголя у многих людей повышается сердцебиение, но не так сильно, как у тех, кто страдает непереносимостью. У таких "аллергиков" сердечный ритм может повышаться до 100-120 ударов в минуту.

Повышение давления

У людей без болезней давление при употреблении алкоголя понижается. Оно повышается только на следующее утро, когда сосуды сужаются обратно. Дело в том, что, когда вы принимаете спиртное, оно помогает расширять сосуды и понизить давление. У людей с переносимостью все происходит наоборот, а на утро после сосуды могут сузиться еще сильнее, соответственно, давление повысится еще на несколько пунктов.

Тошнота и диарея

Тошнота появляется у людей, когда они просто переусердствуют с алкоголем. Человек с переносимостью начнет испытывать неприятные ощущения даже после небольшого количества. С диареей ситуация точно такая же. Не стоит списывать все на некачественную закуску и алкоголь.