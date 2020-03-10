Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен

На основе наблюдений за пациентами в двух больницах в Ухане, ученые впервые подготовили специализированный отчет, в котором указывают главные факторы, при наличии которых возрастает вероятность смерти от нового коронавируса COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые-медики проанализировали клиническую картину по 191 взрослому пациенту с подтвержденным наличием вируса COVID-19 в двух больницах Уханя - центре распространения нового коронавируса в Китае. 137 из них были выписаны, а 54 умерли в больнице в период с 29 декабря 2019 года до 31 января 2020 года.

Исследователи сравнили клинические записи, назначенное лечение, лабораторные результаты и демографические данные пациентов. Они изучили клиническое течение заболевания, его симптомы, период выделения вируса и изменение лабораторных данных во время госпитализации - анализы крови, рентгенография грудной клетки и КТ - и использовали математическое моделирование для оценки факторов риска.

Результаты показали, что главные факторы риска летального исхода, которые можно выявить сразу во время поступления пациента в больницу, - пожилой возраст, признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови. В качестве дополнительных факторов риска ученые приводят: высокое кровяное давление, диабет и длительное использование неинвазивной вентиляции легких.

Кроме того, авторы публикуют новые данные по периоду, в течение которого больные, находящиеся на излечении представляли угрозу для окружающих. У вылечившихся этот период составлял от 8 до 37 дней, в среднем 20 дней. У всех 54 умерших вирус оставался активным до самого последнего дня.

Авторы исследования отмечают, что на продолжительность этого периода, а значит, и на период излечения, влияет прежде всего степень тяжести заболевания на момент поступления в больницу. Отмечается, что две трети пациентов были госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.

"Длительный период распространения вируса, отмеченный в нашем исследовании, имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосторожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, - приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, профессора Бин Цао (Bin Cao) из Китайско-японской больницы дружбы и Столичного медицинского университета в Пекине. - Однако мы должны четко понимать, что время выделения вируса не следует путать с временем карантина, на котором должны находиться люди, которые могли подвергаться воздействию COVID-19, но не имели симптомов. Последнее основано на времени инкубации вируса".

Ученые настаивают на том, чтобы выписка пациентов из больницы осуществлялась только после того, как получены отрицательные тесты на COVID-19.

Впервые в исследовании описывается полная картина прогрессирования COVID-19. Средняя продолжительность лихорадки составляла около 12 дней, но кашель мог продолжаться намного дольше. У 45 процентов выживших кашель сохранялся даже при выписке. Одышка, у тех, кто пошел на поправку, исчезала примерно через 13 дней, а у тех, кто не выжил, продолжалась до самой смерти. В исследовании также приводится время возникновения различных осложнений, таких как сепсис, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), острое повреждение сердца, острое повреждение почек и вторичная инфекция.

Средний возраст выживших - 52 года, умерших - 69 лет. У последних уже при поступлении в стационар отмечались: более высокий балл по оценке последовательной недостаточности органов (SOFA), что указывает на сепсис; повышенные уровни белка d-димера в крови, являющийся маркером коагуляции; пониженный уровень лейкоцитов и повышенный - интерлейкина 6, биомаркера воспаления и хронических заболеваний; а также повышенная концентрация тропонина I - маркера сердечного приступа.

"Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возрастным ослаблением иммунной системы и повышенным воспалением, которое может способствовать репликации вируса и более длительной реакцией на воспаление, вызывая длительное повреждение сердца, мозга и других органов", - отмечает Жибо Лиу (Zhibo Liu), один из авторов исследования.

