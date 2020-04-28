Ученые США выяснили, какие ткани лучше использовать для создания защитных масок

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели исследование различных тканей, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для создания маски в домашних условиях. Оказалось, что комбинация двух из них при условии плотного прилегания самодельной маски к лицу обеспечивает защиту от аэрозольных частиц, сопоставимую с таковой у респиратора.

О проведённой работе ученые отчитались в статье журнала ACS Nano, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что коронавирус SARS-Cov-2 может мигрировать от человека к человеку через микроскопические капли слюны или слизи при разговоре, когда заражённый человек дышит, чихает или кашляет. Заражение происходит, даже если больной при этом не демонстрирует никаких симптомов заболевания. По этой причине большинству жителей Земли медики сегодня рекомендуется носить маски в людных местах.

Любая маска (даже специальная медицинская) не является стопроцентной защитой. Более того, она может и сама стать рассадником инфекций, если ей пользоваться неправильно или использовать повторно одноразовые маски. Однако наличие маски на лице, прикрывающей нос и рот, позволяет снизить риски заражения COVID-19.

Профессиональные медицинские маски сейчас больше нужны медработникам. Да и купить их всё ещё довольно сложно. Поэтому многие отшивают и даже печатают защитные маски дома.

Американские исследователи изучили фильтрационные свойства различных тканей, чтобы дать обычным людям более точные рекомендации по пошиву тканевых масок. Дело в том, что в разных материалах нити переплетены по-разному, а значит, и размер "дырок" в ткани может быть разным. Через эти отверстия мельчайшие капли слюны и слизи и проникают в организм здорового человека.

Исследование показало, что наибольшую защиту от аэрозольных частиц обеспечивает комбинация из хлопчатобумажной и шёлковой тканей (вместо шёлка также можно использовать шифон). Правда, нужно помнить, что самодельная маска из таких тканей должна плотно прилегать к лицу, не оставляя открытых участков.

Ученые, работающие под руководством Супратика Гуха (Supratik Guha) из Университета Чикаго, протестировали аэрозоли с диаметром частиц от 10 нанометров до 6 микрометров. Специальное устройство, похожее на фен, продувало аэрозоли сквозь образцы разных тканей. Поток воздуха был сопоставим с тем, который человек демонстрирует в состоянии покоя.

Исследователи проанализировали количество и размер частиц в воздухе до и после прохождения через ткань.

Оказалось, что х/б ткань с плотным переплетением нитей, а также два слоя шифона (полиэстер-спандекс) отфильтровывали от 80 до 99% частиц (эффективность зависела от размера частиц). Этот результат сопоставим с таковым для масок и респираторов с маркировкой N95 или FFP2.

Тот же результат будет, если заменить шифон на натуральный шёлк или фланель.

Как поясняют исследователи ткань на основе хлопка служит механическим барьером для частиц. В то же время такие ткани как синтетический шифон или натуральный шёлк притягивают к себе частицы за счет электростатических сил.