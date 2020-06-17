Названо действенное средство от похмелья
Кисломолочный напиток айран помогает снять симптомы похмелья. Об этом рассказал фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он объяснил, что айран - это кислый продукт, соответственно, он повышает кислотность желудочного сока. "Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная", - отметил эксперт.
По его словам, этот напиток богат витаминами и микроэлементами и полезен для пищеварения, в том числе в разгрузочные дни. Кроме того, Лущик подчеркнул, что в кислых продуктах, таких как айран, преобладает избыток водорода, который восстанавливает микрофлору организма. Поэтому айран - действенное средство при борьбе с похмельем. "Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он, безусловно, дает", - пояснил фитотерапевт.
1 мая сообщалось, что ученые из университета Йоханнесбурга в Германии выяснили, с помощью каких природных ингредиентов можно избавиться от симптомов похмелья. Выяснилось, что вода с растворенной добавкой корня имбиря, барбадосской вишни, опунции (вида кактуса), гинкго билоба, ивы, магния, калия, бикарбоната натрия, цинка, рибофлавина, тиамина и фолиевой кислоты снижает интенсивность головной боли и приступов тошноты.
Ранее в январе в ВОЗ опровергли эффективность такого популярного средства борьбы с похмельем, как огуречный рассол. По словам экспертов, одним этим продуктом нельзя компенсировать длительное неправильное питание и излишнее употребление спиртного.
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