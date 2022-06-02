Все о пользе ревеня

Сейчас ревень нечастый гость на кухне. Даже встретив его на прилавке, большинство пройдут мимо и не купят, потому что не знают, что это за растение и что с ним делать. А эксперты передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" - знают. И с удовольствием делятся своими знаниями с телезрителями и пользователями медиаплатформы "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ревень относится к семейству гречишных, перепутать его с другими травами невозможно. Стебель достигает двух метров в высоту, а листья - метр в длину. Сегодня ревень выращивают практически во всех уголках планеты, а в восточных странах оно встречается и в диком виде и используется как антибиотик - его корнем лечат желудочно-кишечные расстройства. Ревень является природным источником витаминов А, В9, С, а также калия, кальция, магния и фосфора. Из его черешков готовят десерты, салаты и гарниры. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, от чего конкретно поможет употребление в пищу этого растения.

От усталости. От перенапряжение в системе головного мозг и в мышечной системе.

Доктор Сергей Агапкин поспешил предупредить, что не рекомендуется использовать в пищу листья ревеня. Считается, что они ядовиты и могут вызвать кишечное расстройство.

Для зрения. Ревень содержит те молекулы, которые необходимы нашим светочувствительным клеткам и которые улучшают их работу.

Снижает уровень сахара в крови, если он повышен. Проблема сахарного диабета второго типа в том, что потребление сахара в пищу не уравновешивается выбросом инсулина - его все время оказывается меньше, чем в данный момент нужно.

Помогает от запоров. Это одно из самых известных свойств, и оно обусловлено не только наличием пищевых волокон, но и особых веществ, которые стимулируют стенки кишечника.

Помимо этого, ревень имеет противовоспалительные свойства, способность снижать вероятность развития рака и рост раковой опухоли и хорош для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому эксперты советуют включать это растение в свой ежедневный рацион. Для длительного хранения стебель ревеня можно нарезать кубиками и хранить в морозильной камере. Также из него делают цукаты, компоты и джемы. Главное - не убить полезные свойства большим количеством сахара.