Названы способы быстро снизить высокий пульс

Учащенное сердцебиение может возникать по разным причинам, если высокий пульс беспокоит без видимых на то причин, то снизить его помогут несколько простых способов, сообщил порталу "Доктор Питер" профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ Аркадий Верткин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слишком высокий пульс может указывать на серьезные патологии щитовидной железы и сердца. Однако если со здоровьем все в порядке, то уменьшить частоту сердечных сокращений поможет обычная вода.

"Необходимо взять стакан воды и пить ее мелкими глотками или вызвать искусственно чихание, кашель, рвоту или какой-то испуг - это поможет снизить частоту сердцебиения", - рассказал профессор.

Также пульс замедлится, если зажать нос пальцами и попробовать выдохнуть. Врач рекомендует не заниматься самолечением и не злоупотреблять лекарственными препаратами, снижающими частоту пульса без назначения медиков.