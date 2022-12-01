Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Элла Чурюкина рассказала газете "Известия", как отличить аллергию на холод от обморожения, передает Day.Az.

"Зачастую аллергия на холод проявляется в виде крапивницы, ангионевротического отека или же бронхоспазма", - сказала она.

Также ринит, конъюнктивит, дерматит могут быть признаками аллергии. Сильнейшими проявлениями холодовой аллергии она назвала астму и анафилактический шок. В основном от аллергии на холод, по словам врача, страдают девушки 18-25 лет.

Для минимизации аллергии на холод Чурюкина рекомендовала выбирать одежду из натуральных тканей, таких как хлопок. Также необходимо надевать

шапку, шарф и перчатки.

Говоря о разнице между аллергией и обморожением, специалист указала, что в первом случае признаки могут проявляться уже спустя несколько минут. Обморожение же происходит при более длительном нахождении на улице.