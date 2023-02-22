В Израиле создали молекулу, устраняющую симптомы болезни Альцгеймера

Нейробиологи из Университета Бен-Гуриона в Израиле представили новый метод, который, как они утверждают, может помочь в лечении болезни Альцгеймера. Об этом пишут "Новые Известия" со ссылкой на израильские СМИ, передает Day.Az.

Ученые создали искусственную молекулу. Результаты исследования показали, что 30 подопытных мышей избавились от симптомов болезни. Молекулу давали мышам в течение пяти месяцев.

"Мыши прошли различные испытания. В начале у них была потеря памяти и нарушение когнитивных способностей. Но к концу эксперимента мыши, получившие молекулу, имели ту же память и когнитивные способности, что и мыши без болезни Альцгеймера", - сообщил ведущий автор исследования, профессор Варда Шошан-Бармац.

Ученые надеются, что через 10 лет выработанная синтетическая молекула может быть превращена в препарат для лечения дегенеративного заболевания у людей.