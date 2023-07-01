Отвар из семян арбуза: 6 секретов полезного напитка

Арбуз является одним из наиболее употребляемых фруктов в летние месяцы. Он обладает приятным вкусом, а его сок отлично восполняет потерю жидкости, когда мы сильно потеем в жаркие дни. А пробовала ли ты готовить отвар из семян арбуза?

Арбуз - отличное мочегонное, поэтому эти фрукты рекомендуется есть тем из нас, кого беспокоит задержка жидкости.

К сожалению, выбрасывая семена арбуза, мы даже не подозреваем о том, что в последних также содержится большое количество питательных веществ.

Если ты хочешь извлечь максимальную пользу из арбуза, необходимо использовать и его семена. Последние представляют собой богатый источник таких полезных микроэлементов, как:

Витамины А, В, С

Минералы: железо, магний, кальций

Антиоксиданты

Жиры: полиненасыщенные и мононенасыщенные

Все эти питательные вещества жизненно необходимы для развития нашего тела. Они позволяют нам надолго сохранить молодость и здоровье.

Именно поэтому фармацевтическая промышленность постоянно разрабатывает новые комплексы и пищевые добавки на базе этих веществ, а спрос на них возрастает.

Но с этой целью можно использовать и домашние рецепты. В этом случае ты чётко будешь представлять себе, что именно ты принимаешь и каким образом было приготовлено это средство.

Отвар из семян арбуза: какую пользу он скрывает?

1. Улучшает работу кишечника

Семена арбуза содержат много клетчатки, поэтому их рекомендуется использовать тем из нас, кого беспокоят запоры.

Иногда нам становится так трудно сочетать работу вне дома и домашние дела, что далеко не всегда нам удаётся ходить в туалет именно тогда, когда это нужно нашему организму. Порой в спешке мы и вовсе забываем об этом. Благодаря отвару из семян арбуза тебе не нужно будет помнить об этом: твое тело само подскажет тебе, когда наступит подходящий момент.

2. Очищает почки

Как мы уже говорили, арбуз обладает удивительными мочегонными свойствами. Благодаря ему ты сможешь очистить свои почки от большего числа токсинов, накапливающихся в их тканях.

Помни о том, что правильная работа почек очень важна для нашего организма, ведь именно эти органы отвечают за выведение токсинов из нашего тела вместе с мочой.

3. Предохраняет от преждевременного старения

Цинк и магний - отличные антиоксиданты, способные приостанавливать дегенеративные процессы в клетках нашего тела. Эти вещества играют важную роль в профилактике развития таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

4. Наполняет нас энергией

Благодаря этому отвару ты забудешь об энергетических напитках. Семена арбуза достаточно калорийны. Именно поэтому такой отвар рекомендуется готовить летом, ведь в жару многие из нас ощущают спад энергии. Отвар из семян арбуза является прекрасным натуральным изотоническим напитком. Он экономичен и, самое главное, не обладает побочными эффектами.

5. Заботится о здоровье сердца

Секрет этого напитка скрывается в аргинине. Эта аминокислота присутствует в белках и позволяет регулировать артериальное давление.

Она стимулирует расширение артерий, облегчая кровоток. Как известно, насыщенная кислородом кровь по артериям направляется во все органы и ткани нашего организма. Поэтому это полезное свойства семян арбуза неоценимо.

6. Является натуральным антидепрессантом

Отвар из семян арбуза содержит витамины группы В, участвующие в синтезе серотонина. Последний часто называют гормоном счастья.

Организм страдающих депрессией людей производит низкое количество серотонина. Это означает, что им необходимо стимулировать выработку этого гормона. Отвар из семян арбуза отлично подходит для выполнения этой задачи.

Как приготовить отвар из семян арбуза

Ингредиенты

40 семян арбуза

2 литра воды

Приготовление

Для приготовления полезного отвара из семян арбуза тебе понадобиться измельчить семечки. Можешь сделать это в ручную или использовать мясорубку. Чем более свежим будет арбуз, тем лучше.

После этого залей получившуюся массу двумя литрами воды и доведи отвар до кипения. Вот и все!

Как его принимать

Приготовленный отвар можно использовать в течение двух дней. На третий день остатки отвара нужно выбросить.

Дело в том, что такой напиток можно хранить не более 48 часов, после этого он может стать токсичным. Поэтому лучше не рисковать.

Если ты хочешь взять с собой отвар из семян арбуза - не проблема. Пить его можно не только дома. Самое главное - выбрать подходящую ёмкость. Более того, будет только лучше, если напиток будет сопровождать тебя весь день, где бы ты не находилась.

Пить его можно настолько часто, как обычную воду. При этом такой отвар можно хранить в холодильнике и пить его охлаждённым. От низкой температуры он не теряет своих целебных свойств.

Как видишь, устоять перед таким напитком довольно сложно.

Приготовить такой отвар легко, хранить его просто, а его польза по-настоящему велика. Такой напиток станет верным союзником тех из нас, кто хочет внимательно заботиться о своём здоровье. Особенно это касается летних месяцев, когда мы легче теряем контроль и порой чересчур увлекаемся едой и алкогольными напитками.

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