https://news.day.az/medicine/1738690.html

Названы зубные пасты, полезные для микробиома полости рта

Зубные пасты с фтором не уничтожают полезные бактерии, но затрудняют деятельность "вредных". Об этом изданию The Conversation рассказали ученые Университета медицины и здравоохранения RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.