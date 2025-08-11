Найдена причина агрессивности рака простаты

Рак простаты часто лечат, блокируя активность андрогенного рецептора, поскольку большинство опухолей зависит от него. Однако со временем некоторые опухоли теряют чувствительность к таким методам и переходят к другим "личностям" - это явление называется линейной пластичностью. Такие опухоли становятся устойчивыми к традиционной терапии и крайне трудно поддаются лечению.

Новая работа под руководством доктора Зи Дуана и доктора Джоши Алумкала показала, что при таком переходе резко увеличивается активность гена PROX1, который управляет клеточной идентичностью. Более того, оказалось, что PROX1 подавляет андрогенный рецептор, то есть он может быть одной из причин, по которой опухоли теряют зависимость от него.

Когда ученые искусственно "отключили" PROX1 в клетках агрессивных подтипов рака простаты, клетки переставали расти и начинали погибать. Однако сам PROX1, как транскрипционный фактор, трудно поддается воздействию лекарств напрямую.

В поисках обходного пути исследователи обратили внимание на партнеров PROX1 - белки, с которыми он взаимодействует. Среди них оказались гистондезацетилазы (HDAC) - ферменты, на которые уже существуют одобренные препараты. Ученые предположили, что, блокируя HDAC, можно косвенно подавить и PROX1.

Эта гипотеза подтвердилась: HDAC-ингибиторы снижали уровень белка PROX1, а опухолевые клетки при этом погибали. Эффект был аналогичен полному отключению гена.

"Наши данные показывают, что PROX1 - причина отклонения от андрогенной зависимости. А HDAC-ингибиторы могут его эффективно подавлять. Это открывает возможность клинических испытаний уже одобренных препаратов для лечения агрессивных форм рака простаты, на которые сегодня почти нет эффективных терапий", - подытожил Алумкал.