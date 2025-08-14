Найдено новое средство против самой смертоносной формы рака мозга

Речь идет о комбинированной терапии, в которую входят химиотерапия, иммунотерапия препаратом пембролизумаб и так называемая терапия переменными электрическими полями (TTFields). Она основана на воздействии слабых электрических импульсов на опухоль через специальные электроды, размещенные на коже головы. Такой подход препятствует делению опухолевых клеток и активирует иммунную систему.

В ходе клинического исследования в группе пациентов, получавших все три вида терапии, выживаемость увеличилась примерно на 70% по сравнению с историческими данными. Особенно сильный эффект наблюдался у больных с неоперабельными опухолями: их иммунный ответ оказался выраженнее, а продолжительность жизни - выше на 13 месяцев.

Глиобластома остается крайне трудноизлечимым заболеванием - средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет восемь месяцев, напоминают специалисты. Однако новое исследование дает надежду на то, что электротерапия может сделать иммунотерапию более эффективной при лечении этого вида рака.

Клиническое исследование фазы III, в котором примут участие более 700 пациентов, сейчас продолжается в США, Европе и Израиле и завершится к 2029 году.