Назван неожиданный признак начала деменции у пожилых

Ученые из Японии нашли новые доказательства того, что депрессия и биполярное расстройство, начавшиеся в пожилом возрасте, могут быть не только психическими расстройствами, но и первым симптомом надвигающейся деменции. Причем такие психические проявления могут появиться за 7 лет до ухудшения памяти или других когнитивных нарушений. Работа опубликована в журнале Alzheimers & Dementia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Связь между депрессией в пожилом возрасте и деменцией ученые давно подозревали. Но до сих пор было непонятно, как именно устроена эта связь на уровне мозговых процессов. Кроме того, существующие методы визуализации мозга не позволяли в живых пациентах точно обнаружить все виды патологических белков, связанных с нейродегенерацией.

В новой работе исследователи использовали современную технологию ПЭТ-сканирования (позитронно-эмиссионную томографию) с особыми веществами - маркерами, которые помогают выявлять накопление двух опасных белков: амилоида и тау-белка. Эти вещества считаются ключевыми в развитии болезни Альцгеймера.

Сканированию подверглись 52 человека с депрессией или биполярным расстройством, начавшимися в пожилом возрасте, а также 47 здоровых пожилых людей. Ученые также изучили образцы мозга 208 умерших пациентов, у которых при жизни наблюдались похожие симптомы.

У половины пациентов с депрессией или биполярным расстройством обнаружили скопления тау-белка в мозге, тогда как у здоровых людей этот признак наблюдался лишь у 15%. Амилоидные отложения также чаще встречались у пациентов с психическими расстройствами - у 29%, в то время как в контрольной группе их выявили лишь у 2%. Симптомы психических заболеваний обычно проявлялись в среднем за 7,3 года до ухудшения памяти или двигательных функций.

По мнению авторов, открытие указывает, что некоторые случаи депрессии и биполярного расстройства в пожилом возрасте - это ранние проявления нейродегенерации. При этом они могут выглядеть как "обычные" психические проблемы, без очевидных признаков деменции.

Если патологию удастся обнаружить на ранней стадии, можно будет начать лечение до необратимого повреждения мозга. Ученые подчеркивают важность новых маркеров, используемых в ПЭТ-сканировании. Эти маркеры могут служить биомаркерами болезни на начальных этапах.