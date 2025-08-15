Ученые выяснили, как эмбрионы сами управляют своей формой

Международная команда ученых выяснила, что эмбрионы птиц контролируют размер и форму своего тела с помощью модульных, независимых физических механизмов. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время развития эмбриона тысячи клеток активно делятся и перемещаются, чтобы сформировать оси тела - как "скелет" будущего организма. Ученые давно пытаются понять, как эти клетки координируют свои действия, ведь от этого зависит, правильно ли разовьются органы и ткани.

Исследователи изучили эмбрионы птиц - признанную модель для изучения развития человека - и обнаружили, что они контролируют размер и форму своего тела с помощью модульных, независимых физических механизмов. То есть, разные части эмбриона управляются "по отдельности", но при этом вместе формируют цельную структуру.

"Понимание этих модульных механизмов даёт ключ к тому, как природа создает разнообразие форм, - объяснили ученые. - Это может помочь как в медицине, так и в создании синтетических тканей или органов".

Новое открытие может объяснить, почему эмбрионы разных видов могут выглядеть по-разному, но развиваться по схожим законам. А также - как можно управлять формой "искусственного эмбриона" в биоинженерии и медицине будущего.