Назван способ, как натравить иммунитет на раковую опухоль

Раньше считалось, что иммунитет борется с раковой опухолью, поэтому его нужно стимулировать. Сегодня же врачи считают, что иммунитет не борется с опухолью, которая становится для него невидимой. Однако существуют препараты, которые возвращают иммунитету способность распознавать опухоль, рассказала "Газете.Ru" врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова, передает Day.Az.

По словам Артамоновой, опухоль в три этапа "переманивает" иммунитет на свою сторону. Сперва иммунитет эффективно уничтожает образовавшиеся раковые клетки, но части этих клеток все же удается уйти от иммунитета. Таким образом отбираются опухолевые клоны, которые умеют уклоняться от системы защиты организма. После этого наступает второй этап - равновесие, - то есть чувствительные раковые клетки уничтожены, а те, которые не ликвидированы, начинают размножаться. И наступает третий этап прогрессии опухоли, когда эти, умеющие прятаться от иммунитета клетки опухоли, начинают размножаться и дают нам клиническую манифестацию. Поэтому совершенно бесполезно стимулировать иммунную систему, она уже не распознает и не уничтожит рак.

"Кроме того, в иммунной системе есть клетки, которые блокируют и останавливают иммунные реакции. Это необходимо для защиты нормальных тканей организма от иммунной системы. Если они перестают нормально работать, могут возникнуть аутоиммунные заболевания. Такие клетки составляют небольшую часть иммунной системы и называются минорными, в их число входят регуляторные Т-лимфоциты (Treg) и миелоидные супрессорные клетки. Опухоль учится привлекать их на свою сторону, чтобы они защищали ее от иммунитета, она сама начинает вырабатывать иммуносупрессивные молекулы", - рассказала Артамонова.

Однако, по словам врача, сейчас разработаны препараты, которые помогают натравить лимфоциты на опухоль, "перевоспитать" их обратно для защиты организма от рака.

"Есть целый ряд ингибиторов иммунных контрольных точек. Это метод лечения рака, при котором блокируются определенные рецепторы на поверхности Т-лимфоцитов и на клетках опухоли. Такая блокада возвращает иммунитету способность распознавать опухоль. Но при раке поджелудочной железы они не очень работают, - возможно, это связано с самими особенностями опухоли. И, если мы не берем пациентов с наследственной формой рака, то большинство больных - пожилые люди, которые уже имеют сопутствующие заболевания. Это сильно осложняет лечение", - добавила онколог.