Ученые раскрыли механизм очистки организма от отмерших клеток во время стресса

Американские ученые из Техасского университета в Арлингтоне обнаружили ранее неизвестный механизм, с помощью которого организм избавляется от отмерших клеток в условиях стресса. Работа может помочь в понимании таких заболеваний, как синдром Чедиака-Хигаси, иммунные расстройства и нейродегенеративные патологии. Исследование опубликовано в научном журнале PLoS Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты проводились на круглых червях C. elegans - популярной модели для генетических тестов благодаря их прозрачному телу, позволяющему наблюдать клеточные процессы в реальном времени.

Исследователи использовали технологию генетического редактирования CRISPR/Cas9 для манипуляции генами стрессового ответа.

Оказалось, что при стрессе активируется специфический молекулярный путь, который помогает фагоцитам эффективнее поглощать и выводить неживые клетки. Этот процесс критически важен для предотвращения хронического воспаления и аутоиммунных реакций, возникающих при накоплении клеточного "мусора".

Особый интерес вызвал ген lyst, чья человеческая версия связана с синдромом Чедиака-Хигаси - редким заболеванием, при котором нарушена функция лизосом, что приводит к накоплению поврежденных клеток и тяжелым иммунодефицитам.

Исследователи применили высокотехнологичную визуализацию, чтобы отследить, как гены стрессового ответа координируют работу фагоцитов. Следующий шаг - проверить работу механизмов на млекопитающих, включая человека.