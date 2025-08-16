Найдены клетки мозга, блокирующие тягу к алкоголю

Ученые из Медицинской школы Массачусетского университета имени Т. Х. Чана обнаружили, что за контроль тяги к алкоголю у мышей отвечают около 500 нейронов среди миллиардов клеток мозга. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Алкогольная зависимость остается одной из ведущих причин смертности во всем мире. Несмотря на это, до сих пор не удавалось точно определить, какие именно участки мозга контролируют поведение, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя.

Группа ученых провела серию экспериментов на мышах, применяя передовые методы - оптогенетику, оптометрию, электрофизиологию и одноклеточную транскриптомику. Это позволило не только точно локализовать нейроны, участвующие в развитии алкогольной зависимости, но и управлять их активностью с помощью света.

Результаты показали: при "выключении" определенной группы из 500 нейронов мыши резко начинали пить больше алкоголя. При активации - тяга, наоборот, резко снижалась.

"Трудно поверить, что такая маленькая группа клеток может так сильно влиять на поведение", - отметил доктор Мартин, исследователь Института нейропсихиатрических исследований Брудника.

Оказалось, что эти нейроны представляют собой GABA-эргические ансамбли, которые активируются исключительно при употреблении алкоголя. Ученые также проследили сигнальный путь от медиальной орбитофронтальной коры к медиодорсальному таламусу - именно эта цепь управляет желанием потреблять спиртное.

По словам ученых, открытие может кардинально изменить подход к лечению алкогольной зависимости. Если аналогичные группы нейронов удастся выявить у человека, будущая терапия сможет быть не системной, а точечной - с воздействием только на критически важные нейроны, без влияния на весь мозг.

Ученые подчеркивают: пока исследования проводились только на мышах. Однако структура мозга человека схожа с таковой у мышей, поэтому аналогичный механизм может работать и у людей.