Названы четыре причины постоянно холодных рук

Врач Даниэль Лопес Розетти заявил, что постоянно холодные руки могут говорить о наличии того или иного заболевания. Четыре из них специалист назвал в беседе с изданием Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Розетти заявил, что холодные руки могут свидетельствовать о заболеваниях периферических артерий. Также подобный симптом может появиться при гипотиреозе ─ сниженной функции щитовидной железы, продолжил он.

Кроме того, людей с холодными руками врач призвал провериться на наличие анемии, которая приводит к проблемам со снабжением тканей кислородом. В заключение он добавил, что так может проявляться и синдром Рейно, из-за которого кровеносные сосуды чрезмерно сужаются в ответ на холод и стресс.