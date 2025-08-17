Разработана недельная таблетка от психических заболеваний

Американские ученые из Массачусетского технологического института и биотехнологической компании Lyndra Therapeutics разработали капсулу, высвобождающую лекарство от шизофрении в течение недели после однократного приема. Результаты тестов подтвердили эффективность и безопасность этого подхода. Исследование опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry (LanPsy), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Капсула размером с таблетку после проглатывания раскрывается в желудке в форме звезды, что предотвращает ее быстрое выведение. В течение недели она постепенно высвобождает рисперидон - распространенный препарат для контроля симптомов шизофрении.

В исследовании участвовали 83 пациента, 45 из которых завершили пятинедельный курс. Анализ показал, что уровень препарата в крови оставался стабильным в течение недели. При этом симптомы контролировались так же эффективно, как при ежедневном приеме таблеток. Побочные эффекты в виде легкого рефлюкса и запора оказались минимальны и кратковременны.

"Это решение может значительно улучшить приверженность лечению, особенно для пациентов, которые забывают принимать лекарства ежедневно", - отметил Джованни Траверсо, соавтор исследования.

Новый метод может революционизировать лечение не только шизофрении, но и других хронических заболеваний, таких как гипертония и астма, где регулярный прием лекарств критически важен.