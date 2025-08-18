Назван неожиданный фактор ухудшения памяти

Ухудшение слуха - это не только повседневный дискомфорт, но и серьезный фактор риска для когнитивного здоровья. Ученые Женевского университета проанализировали данные более 33 тысяч пожилых людей из 12 европейских стран и пришли к выводу: потеря слуха особенно сильно ускоряет ухудшение памяти у тех, кто ощущает одиночество, даже если формально они не изолированы от общества. Работа опубликована в журнале Communications Psychology (CP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году до 2,5 миллиарда человек будут сталкиваться с нарушениями слуха. Уже сегодня более четверти людей старше 60 лет страдают от серьезных проблем со слухом. Такие трудности ведут не только к социальной изоляции, но и, как показали исследования, могут повышать риск деменции в 2-3 раза.

Команда из лабораторий психологии развития и когнитивного старения Женевского университета изучила, как связаны ухудшение слуха, одиночество и память. Участников исследования разделили на три группы: те, кто изолирован и чувствует себя одиноким; те, кто не изолирован, но еравно чувствует одиночество; и те, кто изолирован, но не ощущает себя одиноким.

Оказалось, что хуже всего дела с памятью обстоят у тех, кто не является социально изолированным, но чувствует себя одиноким, и при этом имеет слуховые нарушения. У них ухудшение памяти происходило быстрее, чем в других группах.

По словам профессора Маттиаса Клигеля, это указывает на особую важность не только медицинской помощи при снижении слуха, но и психологической поддержки. Простая мера вроде слухового аппарата может помочь таким людям активнее участвовать в социальной жизни, а значит - сохранить когнитивное здоровье.