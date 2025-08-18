Ученые раскрыли, почему рак костей плохо поддается лечению

Ученые из медицинского колледжа Тунцзи обнаружили, что микроокружение опухоли при остеосаркоме - так называемом раке костей - активно защищает раковые клетки и препятствует терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes & Diseases (G&D), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Остеосаркома - это злокачественная опухоль, произрастающая из клеток костной ткани. Чаще всего заболевание развивается у подростков и молодых взрослых. По словам ученых, этот вид рака агрессивен, быстро метастазирует и плохо реагирует даже на современные методы лечения. Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые провели эксперименты на мышах и клеточных линиях;

"Мы увидели, что опухоль окружена каркасом из внеклеточного матрикса, сосудистых клеток, фибробластов и других элементов, - объясняют авторы исследования. - Они не просто поддерживают структуру новообразования, но и активно помогают ему расти, избегая воздействия терапии".

Также выяснилось, что в глубине опухоли часто возникает гипоксия - состояние, при котором клеткам не хватает кислорода. Это заставляет их переходить в "аварийный режим", становясь выносливыми и менее чувствительными к химиотерапии. Ключевую роль в этом играют белки HIF, которые ученые теперь рассматривают как потенциальные мишени для уничтожения.

Отмечается, что имунная система при остеосаркоме тоже "сбивается с курса". Вместо того чтобы атаковать опухоль, многие иммунные клетки начинают ее поддерживать. Именно поэтому попытки активировать иммунитет с помощью CAR-T-клеток или ингибиторов контрольных точек дают лишь ограниченный эффект.

Сейчас исследователи пытаются "перепрограммировать" микроокружение опухоли - разрушить его структуру, блокировать сигналы гипоксии и восстановить нормальную работу иммунных клеток. Это может повысить эффективность борьбы с болезнью и помешать проникновению раковых клеток в другие ткани.