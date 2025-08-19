Найден новый фактор риска рака крови

Ученые из Бирмингемского университета обнаружили, что мутации в гене DIAPH1 нарушают способность клеток восстанавливать поврежденную ДНК. Это может привести к развитию тяжелого наследственного синдрома и увеличить риск возникновения рака крови. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначально ученые проанализировали геном 19-летнего пациента с редкими мутациями в гене DIAPH1. Совместно с коллегами из Университетского колледжа Лондона они выявили еще 32 пациента с аналогичными генетическими изменениями. Это позволило доказать существование нового синдрома, получившего название DIAL (DIAPH1 Loss-of-function).

В ходе дальнейших исследований было установлено, что белок DIAPH1 играет ключевую роль в восстановлении ДНК. Он способствует формированию молекулярного "каркаса" из белка актина вокруг места разрыва ДНК, позволяя клетке эффективно устранить повреждение. При недостатке DIAPH1 этот процесс нарушается, и клетки теряют способность к нормальной репарации ДНК.

"Пациенты с подобными наследственными синдромами часто серьезно больны уже в раннем возрасте. Они страдают от нарушений развития многих органов и подвержены высокому риску развития рака. Кроме того, из-за дефектов репарации ДНК такие пациенты особенно чувствительны к химио- и лучевой терапии", - пояснили авторы исследования.

Ученые отметили, что синдром DIAL проявляется в первые годы жизни и напоминает другие известные хромосомные заболевания. Мутации в DIAPH1 нарушают нормальное развитие и функционирование В-клеток иммунной системы, что повышает риск возникновения В-клеточной лимфомы.

Одной из самых тревожных особенностей заболевания является высокая чувствительность пациентов к традиционным противораковым методам лечения. Поскольку химиотерапия и радиотерапия вызывают повреждения ДНК, пациенты с дефицитом DIAPH1 не могут эффективно восстанавливать такие повреждения, что повышает риск тяжелых побочных эффектов и угрожает жизни.